نقل وملاحة

وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويشدد على أهمية انتظام حركة التشغيل

والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة المسافرين والاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية
دعاء محمود 7:13 م, الأثنين, 21 مارس 22 7:13 م, الأثنين, 21 مارس 22

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قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية اليوم  بمطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم ( ٣ ) لمتابعة انتظام حركة التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة المسافرين والاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية.

وشدد وزير الطيران المدنى خلال جولته التى تفقد خلالها صالتى السفر والوصول والخطوط الداخلية ومنطقة سيور الحقائب على ضرورة الالتزام  بتقديم كافة التسهيلات للمسافرين دون تقصير  أو تراخى وضرورة محاسبة أى مقصر.

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وطالب منار بضرورة  التنسيق والتعاون المستمر  بين جميع الجهات العاملة بالمطار للتعامل مع كثافة التشغيل التي يشهدها مطار القاهرة بتسيير عدد كبير من شركات الطيران العالمية والمصرية رحلات من وإلي وعبر مطار القاهرة المحوري على الرحلات الدولية والداخلية بما يعكس الثقة في التزام المطارات المصرية بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

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رافق الوزير فى جولته باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام والمحاسب مجدى اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى.

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بقلم دعاء محمود

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