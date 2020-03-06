وزير الطيران يتفقد مطار الأقصر لمتابعة تطبيق خطة مواجهة «كورونا» (صور)

في ظل تضافر الجهود بين كل الجهات بالدولة المصرية للتصدى لفيروس كورونا المستجد

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، مساء اليوم بجوله تفقدية بمطار الأقصر الدولى، وكان فى استقباله الطيار حسين سالم مدير المطار.

يأتي ذلك في ظل تضافر الجهود بين كل الجهات بالدولة المصرية للتصدى لفيروس كورونا المستجد، وفى إطار الجولات التفقدية التى يقوم بها الوزير للمطارات المصرية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة لمواجهة فيروس كورونا.

بدأت الجولة بتفقد صالتى السفر والوصول الدولية والداخلية وكاونترات الجوزات والترمك ومركز العمليات لمتابعة سير العمل واطلع سيادته على الأنظمة والإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار.

كما تفقد الوزير الحجر الصحى، حيث استعرض الدكتور أيمن امام مدير الحجر الصحى بالمطار، إجراءات الفحص الطبى التى تطبق وفقاً لخطة التأمين الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.

وحضر الوزير إجراءات فعلية للفحص الطبى التى يجريها فريق الحجر الصحى على الركاب الوافدين فور وصول إحدى الرحلات الدولية القادمة إلى المطار .

وخلال الزيارة شدد الوزير على العاملين بالمطار بالالتزام بتشديد الإجراءات الاحترازية وتطبيق أعلى درجات الوقاية فى التعامل مع الركاب وتطهير وتعقيم جميع الطائرات ومختلف وسائل النقل التى تعمل بالمطار.

ووجه بضرورة التخلص الآمن من النفايات والمتابعة الدقيقة لكل الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار من أجل تطبيق أعلى معاييرالسلامة الصحية وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ومعايير منظمة الصحة العالمية.

هذا بالإضافة إلى توزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين الخاصة بهذا الفيروس وكيفية التعامل معه وضرورة إجراء الفحص الطبى على جميع المتعاملين والمتخالطين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية.

وأكد الوزير ضرورة تعاون جميع الجهات العاملة بمطار الأقصر والتنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالمطار من خلال تطبيق التدابير الإحترازية اللازمة مع جميع الركاب القادمين من البلاد التي انتشر بها الفيروس.

وأضاف أن جميع المطارات المصرية تواصل رفع درجات الاستعداد القصوي لمواجهة الفيروس بتشديد الإجراءات الوقائية وتكثيف وتدقيق إجراءات الفحص الطبى بالتعاون مع الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ولفت إلي أن غرفه إدارة الازمات بالوزارة تتابع الموقف بصورة مستمره بالتنسيق الدائم مع الجهات المعنية بالمطارات، مشيدا بالدور الكبير الذى تبذله جميع أجهزة الدولة فى التصدى لفيروس كورونا.