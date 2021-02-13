وزير الطيران يترأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة في دورتها العاشرة

حرص محمد منار، وزير الطيران المدني، علي رئاسة الاجتماع العاشر للجنة العليا للسلامة بالشركة القابضة لمصر للطيران، في إطار سياسة الوزارة باتباع معايير السلامة الدولية وتطبيقها في كافة مجالات صناعة النقل الجوي .

جاء ذلك بحضور منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، ورشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ورؤساء مجالس إدارات وقطاعات الشركات التابعة لمصرللطيران، وجميع الإدارات المعنية بمجال السلامة بمصر للطيران .

وأفتتح وزير الطيران المدني فاعليات الاجتماع بكلمة ترحيبية أعرب خلالها عن سعادته بتواجده وسط زملائه بمصر للطيران.

وأشاد بإجراءات السلامة التي تطبقها الشركة الوطنية مصر للطيران في مختلف مراحل التشغيل، وشدد على ضرورة محاسبة المقصرين في هذا المجال، كما طالب بإعلاء ثقافة السلامة ودعمها بين جميع العاملين.

ومن جانبه أعرب رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، عن سعادته بمشاركة محمد منار، وزير الطيران المدني، ونائبه منتصر مناع في اجتماع اللجنة العليا للسلامة بمصر للطيران.

وأكد اهتمام الناقل الوطني بإتباع كافة إجراءات السلامة وفقا لتعليمات المنظمات الدولية ومنها منظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو والاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا وتحالف ستار العالمي .

وأستعرض محمد غربب، رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصرللطيران أنشطة السلامة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، وسياسة السلامة المطبقة بالشركات، وإجراءات الاستعداد لتجديد اعتماد شهادة الأيزو المقرر لها في شهر مارس المقبل، واستعراض تفتيشات الSAFA وغيرها من التفتيشات وكذا الأنظمة التشغيلية .

كما تناول الاجتماع من خلال العرض التقديمي الذي استعرضه السادة مسؤولي السلامة الإجراءات التي تتبعها مصرللطيران للتعامل مع جائحة كورونا ومدي الالتزام بدليل إجراءات التشغيل الخاص بفيروس كورونا، COPM الذي تم إصداره خصيصا في هذا الشأن، ومتطلبات بعض الدول للتشغيل إليها، وماتم إنجازه من اجتماعات تأهيلية لأفراد الركب الطائر، واستخدام المستلزمات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتخصيص مصرللطيران ليوم للسلامة بعنوان safety day تأكيدا على اهتمامها بهذا المجال.

وفي ختام الاجتماع تمت جلسة نقاشية بين جميع الحضور لعرض أبرز التوصيات المطلوبة، وبعض الحالات السابقة ونتائجها، وتم الاتفاق علي ضرورة استمرار المتابعة، والتقييم لإدارة السلامة بشكل جدي ودوري، لا سيما أن مصرللطيران لها باع طويل في اتخاذ كافة إجراءات السلامة، وأن عملية التفاعل والتبليغ وكتابة التقارير التطوعية وسياسة الثواب والعقاب إجراءات مهمة جدا لاستمرار تميز الشركة في تجديد شهاداتها، واجتياز التفتيشات دون أي ملاحظات.