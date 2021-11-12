وزير الطيران يتابع مستجدات أعمال مشروع توسعه مطار سفنكس الدولى

قام محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية موسعه لمطار سفنكس الدولى لمتابعة موقف الاعمال الإنشائية بالمطار .

رافقه خلال الجولة محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكان فى استقبالهما حسين سالم مدير مطار سفنكس .

فى بداية الجولة، قام وزير الطيران بتفقد صالتى السفر والوصول والمكاتب الإدارية والنقاط الأمنية والخدمية والأسوار الخارجية ومهبط الطائرات ومبنى الأرصاد الجوية وبرج المراقبة.

كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن ما تم تنفيذه من أعمال التطوير والإنشاء، التى تتم بالمطار بتوسعة مبنى الركاب، وتصل المساحة الإجمالية للمبنى إلي 23000 متر مسطح، بدل 3600 متر ليسع 900 راكب / ساعة، بدلاً من 300 راكب / ساعة بطاقة استيعابيه سنوية مليون ومائتين ألف راكب سنويا، كما سيشمل المبنى بعد التوسعة عدد 28 كاونتر check in ومنطقة البنوك والحجر الصحي ومنطقة سيور، وعدد 8 كاونترات جوازات، و8 سلالم متحركة، و8 كبارى تحميل بالإضافة إلى محطة تبريد بقدرة 1440 طن تبريد.















وخلال الجولة تابع الوزير مراحل تنفيذ المشروع موجهاً بسرعة إنجاز الأعمال الانشائية للبدء فى الجوانب الفنية بالمبنى .

وتستهدف أعمال التطوير رفع كفاءة مطار سفنكس الذى سيقدم خدماته لسكان مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد ومحافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والمنوفية، لتخفيف التكدس عن مطار القاهرة .

ولقرب المطار من المتحف المصري الكبير و منطقة أهرامات الجيزة وسقارة، سيقوم بدور كبير فى جذب سياحة اليوم الواحد للمناطق السياحية في القاهرة، فضلاً عن المساهمة فى تنشيط حركة الصادرات الزراعية لقربه من منطقة وادى النطرون ومحافظات الدلتا .