وزير الطيران يتابع حركة التشغيل بمطار القاهرة ويهنئ العاملين والمسافرين بعيد الأضحى  

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، صباح اليوم بجولة تفقدية موسعة بمطار القاهرة الدولى عقب أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك لمتابعة انتظام حركة التشغيل بالمطار والتى تشهد كثافة غير مسبوقة خلال أيام العيد والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين واستعدادات المطار لعودة حجاج بيت الله الحرام، كما قدم وزير الطيران التهنئة للعاملين والمسافرين بعيد الأضحى.

رافق الوزير خلال الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو نبيل رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية وأحمد شاهين رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية.

وفى بداية جولته حرص وزير الطيران المدنى على تهنئة العاملين بمطار القاهرة وشركات الطيران ورجال الشرطة والجمارك والحجر الصحي وغيرها من الجهات العاملة بالمطار بمناسبة عيد الأضحى المبارك موجها لهم الشكر والتقدير على جهودهم وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات فى كل مواقع العمل بالمطار .

وخلال جولته تابع وزير الطيران انتظام حركة التشغيل والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الأمنية، حيث تفقد صالتى السفر والوصول وكاونترات إنهاء إجراءات السفر والجوازات والأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة ودرجة رجال الأعمال وبوابات السفر ومنطقة سيور الحقائب، كما تفقد وزير الطيران مهبط الطائرات لمتابعة انتظامية حركة التشغيل بالمهبط والتقى بعدد من العاملين.

والتقى وزير الطيران خلال جولته بعدد من المسافرين حيث هنأهم بعيد الأضحى المبارك واستمع لآرائهم ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ومقترحاتهم لتطويرها.

ووجه وزير الطيران بضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة العاملة بالمطار لمواجهة كثافة التشغيل التي يشهدها مطار القاهرة خلال فترة إجازة العيد بما يسهم فى انتظامية الحركة، كما وجه وزير الطيران بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام خلال عودتهم الى أرض الوطن بعد أداء المناسك وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم ولذويهم والعمل على تيسير إجراءات وصولهم بسهولة ويسر، مشيداً بالتعاون المثمر والفعال بين جميع الجهات العاملة بالمطار لتحقيق انتظامية التشغيل والإرتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.