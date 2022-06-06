وزير الطيران يبحث مع سفير بولندا في مصر تعزيز التعاون بمجال النقل الجوى 

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم، بمقر الوزارة السفير ميهاو وابيندا سفير بولندا لدى جمهورية مصر العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوى.

بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى وحسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، ومحمد معوض مدير عام تخطيط الشبكات بمصر للطيران للخطوط الجوية، ولمياء سامى مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة الطيران المدنى.

تناول اللقاء سبل تنشيط الحركة الجوية بين البلدين والتى تشهد تطورًا كبيرًا، خاصة بعد استئناف تشغيل شركة ” LOT Polish Airlines” الناقل الوطنى البولندي رحلاتها من مطار وارسو بالعاصمة البولندية إلى مطار القاهرة الدولي الأسبوع الماضى بعد توقفٍ دام 9 سنوات، فضلًا عن تشغيل شركات بولندية أخرى رحلاتها من مطارات وارسو وكاتوفيتسا إلى مطاري الغردقة ومرسى مطروح.

كما تقوم شركة إيركايرو بتشغيل 12 رحلة أسبوعيًّا من مطارات وارسو وكاتوفيتسا وروكولو وبوزنان البولندية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة.

وخلال اللقاء أكد الطيار محمد منار حرص وزارة الطيران المدنى على فتح آفاق جديدة للتعاون مع بولندا، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين قطاعى الطيران المدنى المصرى والبولندى، مؤكدًا تقديم كل التسهيلات والدعم للشركات البولندية بالمطارات المصرية، بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين

من جانبه أثنى السفير البولندى بالقاهرة على الجهود التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا في مجال الطيران،

معربًا عن شكره وإمتنانه لوزير الطيران المدنى لحرص قطاع الطيران المدنى المصرى على توفير كل التسهيلات والدعم لشركات الطيران البولندية، مشيرًا إلى أن مصر تمثل أحد أهم الوجهات السياحية للسائحين البولنديين.