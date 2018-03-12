وزير الطيران يبحث مع سفير الصين زيادة الحركة الجوية

دعاء محمود استقبل شريف فتحى وزير الطيران المدنى اليوم بمكتبه السيد سونج آى قوه سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين .وخلال اللقاء استعرض الجانبان اتفاقية النقل الجوى الموقعه بين مصر والصين.كما ناقش وزير الطيران والسفير الصينى سبل زيادة الحر

دعاء محمود

استقبل شريف فتحى وزير الطيران المدنى اليوم بمكتبه السيد سونج آى قوه سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين .

وخلال اللقاء استعرض الجانبان اتفاقية النقل الجوى الموقعه بين مصر والصين.

كما ناقش وزير الطيران والسفير الصينى سبل زيادة الحركة الجوية بين البلدين لتنشيط حركة السياحية الوافده من الصين ودفع عجلة الاستثمار، والعمل على زيادة حركة الشحن الجوى بين مصر والصين.

و بحث فتحى و سونج آى قوه خطة تدشين خط جوى بين القاهرة وشنغهاي

ونظرا لوجود كثافة تشغيل بالمطار بشنغهاى والتى أدت إلى عدم امكانية إصدار تصاريح تشغيل الطائرات بالوقت الحالى أكد السفير الصينى على حرص السفارة على تقديم المساعدة من أجل تسيير خط الطيران بين البلدين فى القريب العاجل .