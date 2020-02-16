وزير الطيران يبحث مع السفير الفرنسي سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وستيفان روماتيه سفير دولة فرنسا بالقاهرة، سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات صناعة النقل الجوي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الطيران السفير الفرنسي بمقر الوزارة، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى.

ورحب وزير الطيران بالسفير الفرنسي، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الفرنسية؛ حيث تربط الدولتين علاقات تاريخية وحضارية ممتدة فى العديد من المجالات المختلفة، خاصة فى مجال الطيران المدني.

وتناول الجانبان تعزيز الاتفاقيات المشتركة في مجال صناعة النقل الجوي ومشروعات تطوير المطارات وخطط تحديث أسطول الناقل الوطني مصرللطيران وشركات الطيران المصرية الخاصة، كما ناقشا المشروعات الاستثمارية والتعاون في مجال صيانة وإصلاح الطائرات والتدريب.

وأشاد الوزير والسفير الفرنسي بتنفيذ خطة تحديث أسطول مصرللطيران قصيرة وطويلة المدى، وفقًا للجدول الزمني المحدد بالتعاون مع شركة إيرباص الفرنسية.

وتسلمت شركة مصر للطيران أولى طائراتها أمس السبت من طراز A320 NEO من إجمالي 15 طائرة تعاقدت عليها الشركة تصل خلال عامي 2020 /2021، إلى جانب 8 طائرات من طراز الإيرباص A220-300 تسلمتها حتى الآن من إجمالي 12 طائرة تصل جميعها هذا العام.

وأعرب روماتيه عن سعادته بهذا اللقاء، مشيداً بالتعاون المثمر بين البلدين، مشيرا إلى أن السائح الفرنسي لديه شغف بالحضارة والتاريخ المصري العريق، كما يعتبر مصر من الوجهات المفضلة لدى الفرنسيين لامتلاكها العديد من الأماكن السياحية التاريخية والثقافية.

يذكر أن مصر للطيران تسير 14 رحلة أسبوعياً الى باريس، كما تسير شركة إير كايرو رحلات شارتر من الغردقة والأقصر الى باريس وليون.