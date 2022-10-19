وزير الطيران يبحث النهوض بمنظومة النقل الجوى مع الشركات الخاصة الأسبوع المقبل

قال يسرى عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة النيل للطيران ، إن الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، سوف يعقد اجتماعًا مع رؤساء شركات الطيران المصرية الخاصة، خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف لـ«المال» أن اللقاء المرتقب الهدف منه طرح المعوقات التى تواجه شركات الطيران المصرية الخاصة والعمل على تبادل الرؤى لحلها، بالإضافة إلى مناقشة تطوير آليات العمل المشتركة بما يسهم فى النهوض بمنظومة النقل الجوى.

ولفت إلى أن الشركات المصرية الخاصة ستطرح عدداً من المطالب خلال الاجتماع أبرزها، سداد قيمة تحصيل الوقود بالجنيه بدلاً من الدولار، وتشغيل رحلات طيران إلى وجهات جديدة.

وأكد «عبد الوهاب» أن الاجتماع الأول مع وزير الطيران المدنى والذى تم عقده منذ عدة أيام كان مثمرا ومبشرا للغاية، منوها بأن الوزير وجه ببعض الحلول خلال اللقاء لكى تستفيد منها شركات الطيران المصرية الخاصة.

كان وزير الطيران المدنى، عقد منذ عدة أيام، اجتماعا موسعا مع رؤساء مجالس إدارات وممثلى شركات الطيران المصرية الخاصة لمناقشة آليات العمل وتطويرها، ودور الشركات الخاصة فى تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن وزارة الطيران حريصة على تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات للشركات المصرية الخاصة، بما يعزز دورها الكبير فى منظومة النقل الجوى ويسهم فى زيادة معدلات الدخل القومى، خاصة وأن قطاع الطيران يشهد طفرة تنموية واضحة خلال الفترة الحالية.

وطالب الوزير، شركات الطيران الخاصة بأن تواكب رؤية التطوير المستقبلية التى تستهدفها الوزارة من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، إذ تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التى تتعلق بنشاط الطيران الخاص وسبل توفير جميع التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات بقطاع النقل الجوى.

من جانبهم، أعرب رؤساء شركات الطيران المصرية الخاصة عن تقديرهم لهذا اللقاء المثمر للنهوض بنشاط الطيران الخاص، إذ أشادوا بدور القيادة السياسية والدولة المصرية فى التوجيه بتقديم كل التيسيرات لقطاع النقل الجوى.