وزير الطيران : وقف الرحلات لا يشمل الشحن الجوي والخطوط الداخلية

في ضوء قرار مجلس الوزراء بتعليق حركة الطيران من وإلى المطارات المصرية حتي ٣١ مارس الجاري

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن المجال الجوي المصري غير مغلق وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ورؤساء الشركات التابعة وقيادات الوزارة، في ضوء حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء القرار أيضا بناءً على القرار الصادر اليوم من رئاسة مجلس الوزراء بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتباراً من الخميس المقبل بتوقيت الثانية عشر ظهراً وحتى نهاية شهر مارس الجاري.

وأكد استمرار التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لمراقبة تطورات الأوضاع في ملف فيروس كورونا وتأثير ذلك على أمن وسلامة الطيران المدني.

وأشار إلي أنه سوف يتم الاستمرار في تطهير كافة المطارات المصرية خلال فترة التعليق والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني.

وتابع أن الشركة الوطنية مصر للطيران وبالتنسيق مع الجهات المعنية سوف تتابع عملية إجلاء المواطنين المصريين بصورة مكثفة خلال الأيام المقبلة قبل تعليق الرحلات الجوية وفي نفس الوقت تيسير عودة السائحين الأجانب إلى بلادهم عقب انتهاء برنامجهم السياحي.

وأهابت وزارة الطيران المدني جميع المسافرين بضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى دولهم دون أي تأخير أو تعطيل لالتزاماتهم.