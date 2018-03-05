وزير الطيران وسفيرة بلجيكا يبحثان سبل تعزيز التعاون

دعاء محمودالتقى شريف فتحى وزير الطيران المدني اليوم الإثنين بمكتبه سيبيل دي كارتييه سايرة سفيرة دولة بلجيكا لدى جمهورية مصر العربية ، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال النقل الجوي. وخلال اللقاء تم مناقشة اتفاقية النقل الجوي بين البلدين. كما بحث وزير الطيران المدني مع س

دعاء محمود



التقى شريف فتحى وزير الطيران المدني اليوم الإثنين بمكتبه سيبيل دي كارتييه سايرة سفيرة دولة بلجيكا لدى جمهورية مصر العربية ، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال النقل الجوي.



وخلال اللقاء تم مناقشة اتفاقية النقل الجوي بين البلدين.

كما بحث وزير الطيران المدني مع سفيرة بلجيكا بعض التعديلات على الإتفاقية والتى من المتوقع توقيعها فى أبريل القادم.



كما أعربت دى كارتييه عن سعادتها تجاه زيادة الحركة الجوية الملحوظة بين البلدين خاصة الى المقاصد السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ.

وأكدت على سعي بلادها لتعزيز وتوطيد سبل التعاون بين مصر وبلجيكا فى مختلف مجالات وأنشطة الطيران المدنى.



الجدير بالذكر أن هناك مشاركة بالرمز بين مصر للطيران والخطوط البلجيكية على خط القاهرة بروكسل.

