وزير الطيران: معدلات التشغيل جيدة خاصة في مطار القاهرة

قال الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، إن معدلات التشغيل “جيدة” خاصة بمطار القاهرة والمطارات السياحية.

وأضاف الوزير في تصريحات له اليوم الأحد، أن هناك متابعة دورية ومستمرة للمطارات المصرية.

جاء ذلك بحضور المهندس يحيى زكريا رئيس شركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، وإيهاب الطحطاوى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وكانت الشركة المصرية للمطارات، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، كشفت عن تفاصيل الحركة الجوية الدولية للطائرات والركاب بأهم 8 مطارات مصرية خلال شهر مارس الماضى.

واستحوذ مطار الغردقة الدولى على المرتبة الأولى كأعلى المطارات استقبالاً لحركة الطائرات بواقع 3 الآف و503 طائرة، بإجمالي عدد ركاب وصل إلى 579 ألف و189 راكبًا.