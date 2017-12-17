وزير الطيران: مطارات مصر في المرتبة 20 الأكثر أمنا عالميا

أحمد صبرى قال شريف فتحي وزير الطيران، إن مصر تصنف عالميا من الـ20 دولة الأكثر أمنا بالمطارات، مشيرا إلى أن الوزارة عدلت نظم الأمن والبوابات بجميع المطارات تمهيدا لعودة جميع الرحلات المباشرة والسياحية. وأوضح فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc أن عودة الرحلات المباشرة والسي

أحمد صبرى

قال شريف فتحي وزير الطيران، إن مصر تصنف عالميا من الـ20 دولة الأكثر أمنا بالمطارات، مشيرا إلى أن الوزارة عدلت نظم الأمن والبوابات بجميع المطارات تمهيدا لعودة جميع الرحلات المباشرة والسياحية.

وأوضح فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc أن عودة الرحلات المباشرة والسياحية بين مصر وانجلترا لايوجد به مشكلة فنية ولكن يحتاج لقرار سياسي لتفعيله.

وأكد أن هناك العديد من الرحلات غيرالسياحية بين مطارات مصر ولندن إلا مطار شرم الشيخ .

وأشار إلى أن مصر ستعمل على زيادة تأمين المطارات عبر عمل بوابات لدخول السيارات وتفتيشها، متوقعا أن يتم الانتهاء منها بمطار القاهرة فى مارس المقبل .