وزير الطيران: مضاعفة أعداد الطائرات منخفضة التكاليف الفترة المقبلة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الفريق محمد عباس، وزير الطيران لاستعراض عدد من ملفات العمل بالوزارة، بحضور اللواء محمد حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار العمل وبذل كل الجهود الممكنة من أجل تقديم برامج تحفيزية في قطاع الطيران، باعتبار أن هذا القطاع الحيوي يعد واحداً من المحاور الرئيسية في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية، لاسيما أنه يوجد مخططا واضحا يضعونه نصب أعينهم وهو الوصول إلى 30 مليون سائح وجذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية للمقاصد السياحية المصرية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر إلى وزير الطيران وكل العاملين بالوزارة والشركات التابعة، على الجهود الكبيرة المبذولة لفرق العمل المشكلة من مختلف التخصصات خلال مؤتمر قمة المناخ ( COP27 )، وأشاد بالتنظيم الجيد والأداء المتميز للقائمين ودورهم الفعال في ترك انطباع إيجابي لدى ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، أكد وزير الطيران أن وزارة الطيران تسعى إلى تحقيق نتائج أفضل باستمرار في النقل الجوي ومختلف الأنشطة المرتبطة به، ويعملون على تحقيق ديناميكية أكثر للحركة الجوية وفقا لاقتصاديات السوق؛ للمساهمة بقوة في دعم الاقتصاد المصري.

وقال الوزير إنهم يعملون حاليا على تكثيف البرامج التحفيزية من أجل جذب المزيد من السائحين وتنشيط حركة السياحة الوافدة، بالتنسيق المستمر والفعال مع وزارة السياحة والآثار.

ونوّه إلى أن هناك مراحل متقدمة في تشغيل منظومة الطيران منخفض التكاليف بعد أن تم التوافق على عدد من الضوابط الحاكمة لها، حيث تطبق الوزارة ذلك النموذج من الطيران من خلال شركة تابعة لها.

ولفت إلى أنه منذ بدء تشغيل هذه المنظومة ويعملون على زيادة أسطول الطائرات المخصص لها، وهناك خطة لمضاعفة أعداد الطائرات خلال المرحلة المقبلة ومع بداية العام الجديد أيضا؛ من أجل تسيير رحلاتها من الخارج إلى المقاصد السياحية.

وتطرق الفريق محمد عباس إلى الجهود التي بذلتها الشركة الوطنية لتقديم جميع التسهيلات وتقديم أعلى مستوى من الخدمات اللازمة للمشاركين بمؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، والعمل على راحتهم وتذليل أي عقبات التي قد تواجههم خاصة المتعلقة بحجوزاتهم وتعديل مواعيد سفرهم، من خلال التنسيق مع كافة الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني في ظل الحركة الجوية المكثفة التي شهدتها مدينة شرم الشيخ خلال القمة .

وأكد وزير الطيران أنه التقى بعدد من أعضاء الوفود واستمع لآرائهم حول مستوى الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم ومدى رضاهم عن تجربة سفرهم على متن طائرات الشركة الوطنية وبالمطارات المصرية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الخدمات المقدمة والسعي دائمًا لإرضاء الوافدين إلى مصر من كل بقاع العالم.