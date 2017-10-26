وزير الطيران لم يدل بتصريحات لمدة أسبوع تعرف على السبب

متابعاتكشف المتحدث باسم وزارة الطيران المدني اليوم الجمعة عن سبب عدم إدلاء وزير الطيران بتصريحات طيلة أسبوع، وفق بيان وقال باسم عبد الكريم المتحدث الرسمي باسم وزارة الطيران المدني، إن وزير الطيران شريف فتحي والوفد المرافق له وصلوا مساء يوم الخميس من غانا بعد مشاركة وزير الطيران

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كشف المتحدث باسم وزارة الطيران المدني اليوم الجمعة عن سبب عدم إدلاء وزير الطيران بتصريحات طيلة أسبوع، وفق بيان

وقال باسم عبد الكريم المتحدث الرسمي باسم وزارة الطيران المدني، إن وزير الطيران شريف فتحي والوفد المرافق له وصلوا مساء يوم الخميس من غانا بعد مشاركة وزير الطيران كضيف شرف في معرض الطيران الأول في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري بالعاصمة أكرا.

وأكد عبد الكريم في أن شريف فتحي وزير الطيران المدني والوفد المرافق له غادروا المطار مباشرة بعد إنهاء الإجراءات ولم يقم الوزير بالادلاء بأية تصريحات صحفية عند وصوله أو طوال الأسبوع الماضي”.

وقال “وبناء عليه فإن أي تصريحات تم نشرها عن لسان الوزير يوم الخميس هي غير صحيحة بغض النظر عن محتواها”

ولم يحدد المتحدث ما نشر غير أن تصريحات نشرت الخميس على لسان وزير الطيران تتطرق إلى انتقاده الاهتمام بنشر إلغاء رحلات من مطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا، وهو ما كشف بيان الوزارة عدم حدوثه من الأساس