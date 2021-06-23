وزير الطيران: لقاء مرتقب مع البنوك لتسهيل منح القروض لشركات القطاع الخاصة بفائدة مخفضة

كشف الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أنه من المقرر عقد اجتماع مع البنوك المصرية خلال الأسبوع المقبل بحضور شركات الطيران المصرية الخاصة، لبحث إطلاق مبادرة تسهيل منح قروض بفائدة مخفضة وذلك بهدف دعم استمرار تشغيل تلك الشركات على غرار مبادرة البنك المركزي لقطاع السياحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الطيران المدني اليوم، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ورئيس الشركة القابضة للمطارات، ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف الوزير أنه خلال اجتماعه مع شركات الطيران المصرية الخاصة، بهدف دعم تلك الشركات حيث تم الاتفاق على السماح لهم بتشغيل رحلات إلى الوجهات الدولية ذات التشغيل المرتفع التي تنطلق إليها مصر للطيران مثل إسطنبول والخرطوم، مقابل تشغيل رحلات إلى وجهات ذات طلب منخفض.

وكان وزير الطيران التقي مؤخرا، برؤساء وممثلي شركات الطيران المصرية الخاصة وشركتي مصر للطيران وايركايرو فى مقر وزارة الطيران لبحث ومناقشة مستجدات صناعة الطيران المدني الحالية وتأثيرها علي شركات الطيران المصرية وخططها الحالية والمستقبلية ودورها في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.

وأكد وزير الطيران على دعم الوزارة المستمر للشركات المصرية الخاصة والعمل على تذليل وتيسير كافة الصعوبات التى تواجههم مع الجهات المختصة خاصة فى ظل ما يشهده قطاع الطيران المحلي والعالمي من آثار فيروس كورونا.

وشدد على أهمية تكامل شبكة الخطوط بين شركتي مصر للطيران وايركايرو و خطوط شركات الطيران الخاصة لزيادة الربط بين المدن السياحية المصرية وربطها بالمدن والعواصم الأوربية للمساهمة فى تنشيط حركة السفر والسياحه من خلال تقديم منتج سياحي متكامل وذلك فى ظل أهتمام الدولة بدعم قطاعى الطيران والسياحة، وكذا التنسيق في تعزيز حركة الطيران والسفر مع دول القارة السمراء والاستفادة من مشروعات التطوير بمطار القاهرة والمطارات المصرية في توسعة شبكة الخطوط وتحقيق الربط بينهما .