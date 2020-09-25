وزير الطيران لـ شينخوا : تطبيق إجراءات احترازية على «أعلى مستوى» ضد كورونا في المطارات

قال وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه إن الاتصال دائم بالمطارات العالمية لمتابعة كل جديد وحديث بإجراءات الوقاية من كورونا

أكد وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه لوكالة أنباء شينحوا الصينية أن جميع مطارات بلاده تطبق إجراءات احترازية ووقائية على “أعلى مستوى عالمي” لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أنه منذ أن بدأت أزمة كورونا قبل عدة أشهر، ووزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني تطبق أعلى التدابير الاحترازية العالمية بالمطارات المنتشرة فى أنحاء البلاد وبما يتوافق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية.

وقال وزير الطيران بمقابلة مع وكالة أنباء شينخوا إن الاتصال دائم بالمطارات العالمية لمتابعة كل جديد وحديث بإجراءات الوقاية من كورونا.

وتفقد عنبة أثناء جولة بمطار شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها المطارات المصرية. وزير الطيران المدنى

وأوضح الوزير للحضور الاستعدادات لضمان التباعد الاجتماعي بين الركاب والعاملين بالمطار بوضع الملصقات وزيادة أعداد منافذ التعامل مع المسافرين.

وأضاف عنبة أنه تم توفير أدوات ووسائل التعقيم والوقاية، وكذلك الكاميرات الحرارية لقياس درجة حرارة المسافرين والعاملين لضمان الوقاية.

وزير الطيران : جميع المطارات بها كاميرات لقياس درجة حرارة الركاب

وأكد أن جميع المطارات المصرية مزودة بكاميرات حرارية لقياس درجة حرارة الركاب والعاملين ومنها نحو 47 كاميرا حرارية بمطار القاهرة.

وهناك أيضا 12 كاميرا بمطار شرم الشيخ وأن جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية الطبية تتخذ بجميع المطارات المصرية بنفس المستوى. اجراءات احترازية ضد كورونا

وأوضح عنبة أن التوسع باستخدام الكاميرات الحرارية يأتي لحرص سلطات الطيران المدني في ألا يتسبب قياس الحرارة اليدوي بتكدس الركاب.

وتحدد الكاميرات الحرارية أيضًا الركاب غير المستخدمين للماسك الطبي اللازم للوقاية، بحسب وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبة.

وعندما يتم اكتشاف ارتفاع درجة حرارة أحد الركاب يتعامل الحجر الصحي معه فورًا بكشف طبي دقيق وتحديد الأعراض المصاب بها.

وأشار عنبه إلى سيناريوهات يتم إعدادها باستمرار لتتوافق مع ظروف السائح، ومنها شرط الحصول على شهادات (بي سي آر).

ويتعين وجود هذه الشهادات الصحية قبل وصول السائح بـ 48 ساعة، ثم 72 ساعة وحتى 69 ساعة للبلاد البعيدة.

وتطبق فترة 96 ساعة لبعض الدول البعيدة جغرافيا مثل الصين والولايات لأنها تتأثر بعطلة نهاية الأسبوع، ويتعذر الحصول على الشهادات. مطارات مصرية

ويتم إجراء المسحات وتحليلها بمطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم للسائحين القادمين من القاهرة أو السائحين الذين لا يحملون الشهادات، وأخذ بياناتهم وابلاغهم بنتيجة المسحة في اليوم التالي بالفندق، وأخذ الإجراءات الاحترازية إذا ثبتت إصابة أي سائح.

وأقيمت بمطار شرم الشيخ خيمة كبيرة مكيفة مزودة بعدة ممرات تضمن التباعد الاجتماعي وسهولة الحركة وعدم تعطيل السائحين عند وصولهم.

المسحة من السائح للكشف عن كوفيد 19 مقابل 30 دولارًا

ويقوم فريق طبي مدرب بأخذ المسحة من السائح بعد تسجيل بياناته كاملة من واقع جواز السفر، مقابل 30 دولارا.

وأكد وزير الطيران المدني أن هذا المقابل لإجراء المسحة يعد الأقل عالميا، ويكاد يمثل تكلفة المسحة الفعلية .

وشدد على التنسيق التام لوزارة الطيران المدني ووزارات الصحة والداخلية والسياحة والآثار وكافة المؤسسات لضمان صحة وسلامة السائحين الأجانب والمواطنين.

وبدأت مصر في 27 يونيو الماضي خطة للتعايش مع المرض، تم خلالها تخفيف الإجراءات الاحترازية ومنها رفع حظر التجوال تماما.

واستأنفت الحكومة الأنشطة المختلفة ومن بينها فتح المطاعم والمقاهي ومراكز الشباب والأندية، واستئناف الأنشطة الثقافية والفنية والسياحية الخارجية والطيران الدولي.

وكانت الحكومة المصرية اتخذت بدءا من مارس الماضي عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وشملت التدابير تطبيقا جزئيا لحظر التجوال، وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وإغلاق دور العبادة والمطارات والنوادي ومراكز الشباب وتعليق النشاط الرياضي.