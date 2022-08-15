وزير الطيران: جودة الخدمات وتعظيم العائد والارتقاء بالعنصر البشري في مقدمة الأولويات 

أعرب الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، عن تقديره وفخره بثقة القيادة السياسية باختياره وزيرا للطيران المدنى متوجهـا بـالشكر والامتنان لفخـامـة الرئيس عبد الفتـاح السيسي على هذه الثقة التي تعد تكليفا ومسئولية كبيرة فى خدمة الوطن لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير لمنظومة النقل الجوي وفق “رؤية مصـر 2030”.

جاء ذلك خلال أول لقاء لوزير الطيران المدنى بقيادات الوزارة ورؤسـاء الهيئات والشركات القابضة والتابعة، وذلك بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران السابق والطيار منتصـر مناع نائب وزير الطيران المدني للتعرف على أهم ملامح المشروعات القائمة والخطط المستقبلية لقطاع الطيران.

وفي بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس بقيادات الوزارة ورؤسـاء الهيئات والشـركات مؤكداً على أهمية استمرار خطط التطوير والتحديث في منظومة الطيران المدني، قائلاً ” إننا لن نبدأ من جديد ولكننا سنبني على ما قام به الوزراء السابقون لاستكمال منظومة التطوير بما يهدف الى تعظيم الإيرادات وتقديم خدمة متميزة تليق بالمكانة الرائدة التي تتمتع بها مصـر في مجال النقل الجوي إقليميا ودوليا “

وأكد الفريق محمد عباس على ضرورة الارتقاء بالعنصـر البشـرى الذي يمثل الثروة الحقيقية للقطاع كونه أهم عناصـر منظومة التطوير والتنمية الشاملة مشيراً إلى أن قطاع الطيران يزخر بالكوادر البشـرية الماهرة التي ستسهم في تحقيق مستقبل واعد وأكثر إشراقا كما طالب الوزير الجميع بالعمل وبذل مزيد من الجهد والتفانى فى العمل بما يسهم في رفع مستوي جودة الخدمات المقدمة من خلال استمرار الخطط والمشروعات الخاصة بتطوير صناعة النقل الجوي.

وأشار وزير الطيران المدنى الى ضرورة الإنتهاء من مشروعات التطوير بالمطارات المصرية في مواعيدها المحددة دون أي تأخير واستمرار تحديث المنظومة الأمنية بها إلى جانب استمرار خطة تحديث الأسطول الجوى لمصر للطيران والتوسع في الشبكة الجوية وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين بما يسهم في جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الى مصـر وتشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال الطيران.