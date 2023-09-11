وزير الطيران: جلسة استماع وتشاور جماهيري حول مشروع تطوير مطار الغردقة

قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، خلال جلسة الإستماع والتشاور الجماهيري لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة، إن هذه الجلسة الهامة أحد الإجراءات الداعمة لإعداد دراسة التقييم للمشروع التنموي الجديد.

وأضاف الوزير أن الجلسة تسهم في الوقوف على منهجية الإعتبارات البيئية وآليات تطبيق الإستدامة في مشروعات تطوير المطارات المصرية، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية البيئية والهادفة لخفض الإنبعاثات الكربونية وفقًا لرؤية مصر المستقبلية 2030 وأهداف التنمية الشاملة التي تتبناها وزارة الطيران المدني في مختلف المجالات.

وتابع أن لقاء اليوم يعد فرصة حقيقة ومؤشر واقعي على التعاون المثمر والتنسيق المتكامل بين وزارة الطيران المدنى وجميع مؤسسات الدولة وهو ما يعكس تكامل الجهود الفعالة المبذولة في هذا المجال.

وانطلقت اليوم الفعاليات كأول جلسة من نوعها يتم تنفيذها على مستوى وزارى، بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

حضر الجلسة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضه للمطارات والملاحة الجوية وعدد من قيادات محافظة البحر الأحمر ومسئولي وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة من مختلف القطاعات الحكومية ونواب مجلسي النواب والشيوخ وكبار رجال الأعمال وممثلي الجهات المعنية والمحليات وغرف المنشآت السياحية وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال السلامة البيئية.

وتهدف الجلسة التشاورية إلى مناقشة كافة البنود المتعلقة بدراسة تقييم الأثر البيئي والإجتماعي للمشروع الجديد وكذلك مناقشة الموضوعات المرتبطة ببنود الدراسة.