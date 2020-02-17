وزير الطيران: توسعة مطار سفنكس في مقدمة أولويات خطة الوزارة

تفقد اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، مطار سفنكس الدولى أحد المطارات الجديدة التى انضمت إلى مصاف إنجازات وزارة الطيران المدنى.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات وتكليفات القيادة السياسية بتطوير وتجهيز البنية التحتية للمطارات المصرية، ووضعها فى مقدمة محاور خطة الدولة المصرية فى التنمية الشاملة ومواكبة لوتيرة النمو المستمر للحركة السياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

كما تأتى هذه الزيارة في إطار متابعة الوزير لسير العمل بمطار سفنكس في ظل استقباله حاليا لعدد من الرحلات الخاصة، وتفقد الإنشاءات الجديدة التي تتم حاليا.

إضافة مبنى جديد للركاب بسعة 900 راكب في الساعة

وتستهدف خطة الوزارة خلال الفترة القادمة زيادة التشغيل للمطار خاصة بعد البدء في زيادة سعته الاستيعابية، بإضافة مبنى جديد للركاب لتصل إجمالى السعة الاستيعابية للمطار إلى ٩٠٠ راكب فى الساعة بإجمالى ١.٢ مليون راكب سنويًا.

ورافق الوزير أثناء الزيارة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وبدأت الجولة بتفقد وزير الطيران والوفد المرافق له لصالتى السفر والوصول والمكاتب الإدارية والنقاط الأمنية والخدمية وبرج المراقبة ومهبط الطائرات ومحطات الكهرباء و مبنى الأرصاد الجوية.

وأكد وزير الطيران على أن خطة توسعة مطار سفنكس الدولى تأتى وفقا للإحصائيات المتوقعة و التى سوف تشهد زيادة كبيرة فى أعداد السياحة الوافدة إلى مصر خاصة بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، وتطوير منطقة الأهرامات وتحويلها إلى مزار سياحى عالمى يليق بمكانة مصر الحضارية أمام القادمين من مختلف أنحاء العالم.