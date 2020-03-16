وزير الطيران : تم تدبير كافة الطائرات اللازمة لعودة المصريين من الخارج قبل الخميس

قال: "الدولة خدت قرار بوقف الرحلات يوم الخميس وبإذن الله نقدر نرجع الناس قبل يوم الخميس".

أكد وزير الطيران محمد منار في اتصال هاتفي مع برنامج على مسئوليتي أنه تم تدبير كافة الطائرات اللازمة لعودة المصريين من الخارج قبل الخميس، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وقال منار: “بخصوص المصريين الموجودين في إيطاليا ، احنا مجتمعين ومعانا قيادات مصر للطيران ، وكل طيارات أوروبا تم تدبيرها ، علشان تستوعب أكبر عدد موجود أو هيتم إرسال رحلات إضافية لعودة ولادنا مش من إيطاليا بس من أي مكان تاني”.

وأضاف: “الدولة خدت قرار بوقف الرحلات يوم الخميس وبإذن الله نقدر نرجع الناس قبل يوم الخميس، إحنا مدين تعليمات للمكاتب لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، فيه ناس كتير هنا كمان عايزة تسافر ليها شغلها برا مصر”.

وتابع: “هندبر رحلات طيران كتير، في بعض الاحيان بنوصل 180 رحلة داخليا وخارجيا، والكلام ده هيتكلف مليارات مش ملايين علشان حاجة واحدة بس هي صحة المواطن ، الأولوية الأولى حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي صحة المواطن قبل أي شيء.

وقال: “بإذن الله مسألة مؤقتة والطيارات تطير تاني .. المكاتب مفتوحة والكول سنتر مفتوح وجميع المكاتب برا مصر شغالة”.

وأضاف: “مشكلة السودان، إن دولة السودان الشقيقة مانعة الطيران، وبتبقى ساعات الدولة الأخرى هي اللي قافلة مش إحنا، وبيتم التواصل عن طريق الخارجية في وجود طلب من مصريين موجودين هناك”.

وزير الطيران : إجمالي خسائر وقف الطيران سيصل إلى 2.25 مليار جنيه تقريبا

وتابع الوزير: “إجمالي خسائر وقف الطيران سيصل إلى 2.25 مليار جنيه تقريبا، والطيران الداخلي والشحن الجوي شغال، و تم صدور تعميم من سلطة الطيران المدني المصري لكافة سلطات الطيران حول العالم بإن احنا اخرنا يوم الخميس الساعة 12 ظهرا سيتم وقف الطيران.

تم تعقيم المبنى الإداري لمصر للطيران بالكامل وقطاع التدريب ، وكذلك الشركة المصرية للملاحة وسلطة الطيران المدني ومبنى الوزارة .. وفيه مطارات تم تعقيمها .. مطار القاهرة كان حاجة مفخرة لكل مصري .. الحركة الملاحية كانت زي الفل بمجهود مضني لرجال القطاع.

بالنسبة للمصريين الموجودين في دول الخليج العربي.. دولة الكويت قافلة الطيران ووقت ما بتدي تصريح بنطلع نجيبهم ونيجي.