وزير الطيران : تعزيز التعاون مع منظمة الأياتا في مختلف مجالات النقل الجوي

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ، كامل العوضي نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ” الأياتا ” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتناول اللقاء الذي حضره جهاد الفقير المدير الإقليمي لإدارة السلامة ومحمد لطفي المدير الإقليمى لمنطقة شمال افريقيا بالأياتا سبل تعزيز التعاون بين وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة ومنظمة “الأياتا”.

كما تم استعراض التطورات التي يشهدها قطاع الطيران المدني في مصر والمنطقة في ضوء تأثيرات أزمة كورونا وانعكاساتها السلبية على حركة الطيران العالمية إلى جانب عدد من الموضوعات الدولية المتعلقة بقطاع النقل الجوي وبخاصة مجالات أمن وسلامة الطيران والمطارات.

وخلال اللقاء ثمن وزير الطيران المدني الجهود التي يقوم بها الاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي يضم نحو 290 شركة طيران حول العالم تمثل 83 % من حركة النقل الجوى العالمي في دعم قطاع الطيران وتطويره بشكل دائم ومستمر وبخاصة بعد التأثير الكبير على حركة النقل الجوي العالمي خلال الجائحة.

وأكد وزير الطيران أن هذه الزيارة تعكس التعاون الوثيق بين الوزارة والاتحاد الدولي للنقل الجوي، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات والجانب الفني بين شركات الطيران العالمية والاستفادة من خبرات الأياتا في خدمة المسافرين حول العالم.

ومن جانبه أشاد كامل العوضي، نائب رئيس الأياتا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا باللقاء المثمر مع وزير الطيران المدني، مشيرا إلى أن ما شهده قطاع الطيران المدني المصري من إنجازات وتطور كبير ومواصلة مشروعات التحديث برغم تحديات جائحة كورونا يؤكد أن منظومة الطيران في مصر تسير بخطى ثابتة وقوية في الطريق الصحيح نحو مزيد من التطور وتحقيق انطلاقة عالمية.

وأكد العوضى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يدعم بصورة شاملة خطة تطوير وتحديث قطاع الطيران المصري في مختلف الأنشطة.