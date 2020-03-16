نقل وملاحة

وزير الطيران بعد وقف الرحلات : مستعدون لإجلاء المصريين من أي مكان

القرار لم يتخذ بين يوم وليلة
صفية حمدي 3:45 م, الأثنين, 16 مارس 20 3:45 م, الأثنين, 16 مارس 20

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قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني إن قرار تعليق الطيران التي اتخذته الحكومة ضمن الإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا لم يتخذ بين يوم و ليلة، و أن هناك لجنة في انعقاد دائما لمراقبة الأمور.

و أضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن تحديد تعطيل الطيران من ظهر يوم الخميس و حتي 31 مارس حتى تتاح الفرصة لإجلاء المواطنين من و إلى مصر، و تكون هناك فرصة للمواطنين الراغبين في العودة.

و قال وزير الطيران إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تتخذ هذا الإجراء، و هناك دول قامت به.

وحول خسائر الشركات، قال إن الخسائر كثيرة لكن أهم شيء صحة المواطن المصري وليس الأموال.

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بقلم صفية حمدي

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