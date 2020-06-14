وزير الطيران: برامج تحفيزية على أسعار التذاكر قريبًا.. وتعديل الحجز دون غرامات

أكد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، أن شركة مصر للطيران ستقوم بطرح برامج تحفيزية على أسعار التذاكر بهدف جذب الركاب، مشيراً إلى أن رئيس شركة مصر للطيران الطيار رشدي زكريا سيعلن عن التفاصيل.

وقال الوزير إنه بخصوص التذاكر القديمة، بداية من يوم 19 مارس الماضي وحتى أول يوليو القادم، أي راكب لديه تذكرة سيتم تعديل حجزه دون توقيع أي غرامات.

وأضاف الوزير في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية برفع كفاءة البنية التحتية لجميع المطارات المصرية من صيانة وتحديثات، بحيث نكون جاهزين عند عودة الحركة.

ونوه بأن المنظمات العالمية طالبتهم مؤخراً بوضع علامات أرضية للتباعد الإجتماعي قائلاً” مطارات كانت سباقة عن مطارات العالم وتم وضع العلامات”.

مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كل الاحترازات العالمية بالنسبة للراكب على الطائرة الذي سيكون يرتدي كمامة وكذلك الطاقم.

وتابع أما بالنسبة للوجبات على الطائرة ستكون وجبات جافة لسهولة جمعها والتخلص منها، مشيراً إلى أنه لن يتم توزيع الجرائد والمجلات على الركاب.

وأشار إلى أن هناك فرقا بين الطيران التجاري والسياحي، فالأخير مخصص للجروبات السياحية التي سيتم استقبالها في المحافظات الثلاث التي تم الإعلان عنها وهي جنوب سيناء، البحر الأحمر ومرسى مطروح، أما الطيران التجاري فهو بقية الحركة بالنسبة لمطار القاهرة وباقي المطارات الأخري.

وكانت الحكومة أعلنت منذ عدة أيام، عن عودة الطيران والسياحة في المحافظات السياحية الأقل إصابة بكورونا وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح بداية من أول شهر يوليو المقبل.

وقدمت الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي السياحة والطيران والبترول، مجموعة كبيرة من الحوافز للسائحين ومنظمي الرحلات، فضلاً عن تقديم كل التسهيلات اللازمة وإجراءات السفر والوصول، تشجعيًا لاستقطاب الحركة السياحية إلي المقاصد السياحية الشاطئية في مصر عندما يتقرر عودة السياحة.

وشملت هذه الإجراءات، إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر المقبل.

كما قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الجالون الواحد.

ومنحت وزارة الطيران المدنى شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء، وتخفيض 20% أيضًا على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، عن منح تخفيضات بنسبة 20% على أسعار تذاكر زيارة كل المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

كما أقرت الوزارة تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض 15 يومًا.