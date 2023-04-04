وزير الطيران: بدء إجراءات تخطيط المجال الجوى والانتهاء منها خلال عام

قال الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، إنه تم البدء في إجراءات تخطيط المجال الجوي وإعادة الهيكلة للطرق الجوية لتصبح أكثر جاذبية للحركة، ومن المقرر الإنتهاء منها خلال عام.

وأكد الوزير خلال الحفل المقام حاليًا من قبل رابطة طيارى الخطوط الجوية المصرية، على ضرورة التكاتف من أجل تجاوز التحديات التي تواجه الصناعة بشكل عام، والطيران المدني المصري بشكل خاص.

جاء ذلك بحضور المهندس يحيى زكريا رئيس شركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، الطيار كريم جميل مستشار رئيس السلطة.