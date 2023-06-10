وزير الطيران: الوزارة تسخر جميع الإمكانيات لخدمة الحجاج

شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، احتفالية مصر للطيران بتوديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ/2023 م من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، حرص الوزارة على تقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من المسافرين على مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى.

وأضاف أن جميع العاملين في قطاع الطيران المدني على أهبة الاستعداد لاستقبال الحجاج، قائلًا : “الجميع يعمل على قدم وساق وبكل فخر ومسئولية لخدمة ومراعاة ضيوف الرحمن في رحلات الذهاب والعودة وخاصة كبار السن وتوفير كل سبل الراحة لهم من أجل تجربة سفرة آمنة مدعمة بخدمات متنوعة وشاملة خلال رحلتهم المباركة”.

وأشاد الوزير بالتنسيق التام مع السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية من أجل خدمة الحجاج، موجها الشكر لجميع وزارات الدولة المصرية من وزارة الأوقاف والداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة والصحة والمالية وغيرها من الجهات المعنية بشئون الحجاج وكل الجهات العاملة بالمطارات على ما يقدمونه من تسهيلات وخدمات من أجل خروج موسم حج هذا العام بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة الحجاج المصريين ويضمن سلامتهم وراحتهم.

جاء بحضور اللواء علاء الأحمدي رئيس الجهاز التنفيذى لحجاج مصر والمهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار محمد موسى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.