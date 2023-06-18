وزير الطيران المدني يغادر إلى فرنسا

غادر صباح اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى مطار القاهرة الدولى متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من قيادات الوزاره والشركات التابعه لها وذلك للمشاركة فى فاعليات معرض باريس الجوي” لوبورجيه” فى نسخته الرابعة والخمسون؛ والتي ستقام فى الفترة من 19 حتى 25 يونيو الجاري.

بمشاركة ممثلين عن دول العالم المختلفه وكبرى الشركات العالميه في مجال صناعه الطيران والفضاء بالاضافه الى المهتمين بصناعه النقل الجوى بصفه عامه .

ويعد معرض لوبورجيه واحدا من اهم المعارض الجويه فى العالم حيث يستقطب الاف المشاركين من قطاع صناعه الطيران والفضاء والدفاع من مختلف انحاء العالم ، كما يعد فرصه جيده للشركات لعرض منتجاتها وتقنياتها الجديده وابراز قدراتها فى مجال الابتكار التكنولوجى وتبادل المعرفه والخبرات في هذا المجال وعرض أحدث تطورات تكنولوجيا الطائرات والمعدات الخاصة بصناعة النقل الجوي في ضوء وتيره النمو الهائل والطلب المتزايد على الطيران خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، أكد الفريق محمد عباس حلمي إلى أهمية مشاركة وزارة الطيران وشركاتها التابعة في هذا الحدث العالمي كونه منصة دولية وفرصة جيدة تعزز التعاون التجاري في مجال تقنيات ومعدات الطيران والفضاء المتقدمة.

وتأتي هذه المشاركة في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى وسعيها الدائم لمواكبة كل ما هو جديد فى هذا المجال والإطلاع على أحدث التقنيات فى مختلف تخصصات صناعة النقل الجوى بالإضافة إلى أهمية بناء سوق مشتركة ودعم الشراكات وتبادل الخبرات مع كبرى شركات تصنيع وصيانة الطائرات والمحركات مما يسهم في ملاحقة كافة المستجدات العالمية وزيادة القدرات التنافسية من أجل صياغة مستقبل أفضل وواعد لسوق النقل الجوي المصرى .

جدير بالذكر ان مصر كانت قد اعلنت منذ عده اسابيع عن تنظيم معرض دولى للطيران والفضاء تحت اسم ” معرض مصر الدولى للطيران ٢٠٢٤ ” والمقرر انطلاق نسخته الاولى فى شهر مايو القادم بمطار العلمين الدولى بمشاركه القوات الجويه ورواد صناعه الطيران فى العالم .