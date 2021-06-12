نقل وملاحة

وزير الطيران المدني يضع روشتة لتنشيط الحركة الجوية في أفريقيا

ضعف الحركة البينية يرجع لوجود معوقات اقتصادية نتيجة فرض بعض رسوم المغالاة.
أحمد عاشور 10:21 ص, السبت, 12 يونيو 21 10:21 ص, السبت, 12 يونيو 21

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وضع محمد منار، وزير الطيران المدني روشتة لتنشيط الحركة الجوية في قارة أفريقيا مشيرًا إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه تعميق التعاون المشترك بين مصر وأفريقيا في مجال الطيران المدني وزيادة الحركة بينها.

وأضاف منار، خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمدينة شرم الشيخ أن ضعف الحركة البينية يرجع لوجود معوقات اقتصادية نتيجة فرض بعض رسوم المغالاة.

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وأوضح أن القارة تحتاج لإنشاء مجال جوي مرن حيث المسافات قصيرة ورسوم جيدة خاصة أن الطيران وسيلة النقل المتاحة بين دول القارة في ظل غياب وسائل النقل البرية لذا نسعى تسهيل عمليات النقل الجوي.

وتابع أن مصر لديها شراكات عديدة مع دول أفريقيا مثل ليبيا وجنوب السودان والسودان، وهناك تشجيع لإنشاء كيانات مصرية في القارة لتسهيل عميلة حركة الأفراد ونقل البضائع، وهناك نحو 36 نقطة في قارة أفريقيا.

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وأكد أنه لا بد من الارتقاء بالعنصر البشري وتكثيف التدريب، لأنه من أهم المقومات ليس في المجال فقط الجوي بل في كل القطاعات.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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