وزير الطيران المدني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر اللجنة في مطار القاهرة

أدلى صباح اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية التي تم تجهيزها أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

وشدد وزير الطيران المدني، عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث إن صوت كل مواطن واجب وطني، كما يعد نموذجًا ديمقراطيا بممارسة كل مواطن لحقه الدستورى.

وأكد أن وزارة الطيران المدني قد خصصت لجنتين انتخابيتين إحداهما أمام مبنى الركاب رقم 3، والثانية أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، حيث تم تزويدهم بكافة الاحتياجات اللازمة لاستقبال الناخبين من أجل تصويت العاملين والركاب المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي.

وقد تم أيضا توفير أتوبيسات داخلية لنقل العاملين إلى مقر اللجان للمشاركة والإدلاء بصوتهم من منطلق حرص الوزارة على دعم أوجه المسئولية الوطنية لجميع العاملين في قطاع الطيران المدني.

إلى جانب تخصيص لجنة انتخابية أخري بمطار شرم الشيخ الدولي للتيسير على جميع العالمين والركاب والمسافرين عبر المطار للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.