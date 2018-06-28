وزير الطيران المدني يتفقد مقر القابضة للمطارات والملاحة الجوية

دعاء محمودفى إطار سلسلة جولاته الميدانية لجميع مواقع العمل التابعة لوزارة الطيران المدنى، قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى صباح اليوم بزيارة للمقر الرئيسى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من شركاتها التابعة، حيث كان فى استقباله المهندس محمد سعيد محروس رئيس الش

دعاء محمود

فى إطار سلسلة جولاته الميدانية لجميع مواقع العمل التابعة لوزارة الطيران المدنى، قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى صباح اليوم بزيارة للمقر الرئيسى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من شركاتها التابعة، حيث كان فى استقباله المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من قيادات الشركة.

وبدأت الزيارة بجولة داخل أروقة الشركة القابضة ، ثم أعقبها اجتماع موسع مع رئيس الشركة القابضة ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة بالإضافة إلى عدد من قيادات الشركة، وخلال الإجتماع استمع سيادته لعرض توضيحي عن نشاط الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وكل من الشركة المصرية للمطارات وشركة ميناء القاهرة الجوي والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالإضافة إلى شركة تكنولوجيا المعلومات.

وتضمّن الشرح التفصيلي التعرف على خطط واستراتيجيات الشركة فيما يخص تطوير المطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمنظومة الأمنية وفقًا للمعايير الدولية، وكذلك إحلال وتجديد أنظمة المراقبة الجوية وشبكة الرادارات، وزيادة الطاقة الاستعابية بالمطارات المصرية، بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية التى تتبناها الشركة خلال الفترة الحالية والمقبلة.

كما اطلع سيادته على أهم المعوقات والتحديات الراهنة التي تعوق مسيرة العمل بهذه الشركات، ووجه سيادته بالحلول والمقترحات للحد من هذه المعوقات.