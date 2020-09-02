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وزير الطيران المدني يتفقد مطار القاهرة مع أول يوم لتطبيق شهادة الـPCR (صور)

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بجولة تفقدية لمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى فى توقيت ذروة وصول الرحلات أمس لمتابعة أول يوم تنفيذ القرار الصادر من الحكومة المصرية بشأن تقديم جميع القادمين من مختلف الجنسيات إلى مطارات…

دعاء محمود 2:12 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20 2:12 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20

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قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بجولة تفقدية لمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى فى توقيت ذروة وصول الرحلات أمس لمتابعة أول يوم تنفيذ القرار الصادر من الحكومة المصرية بشأن تقديم جميع القادمين من مختلف الجنسيات إلى مطارات مصر، شهادة تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية وذلك قبل 27 ساعة من موعد الرحلة.

كما تابع سير العمل بالمطار واطمأن على آلية تنفيذ القرار بالتنسيق مع مكتب الحجر الصحي، وتأكد من انسيابية حركة الركاب بالصالات.

وخلال الجولة تابع الوزير الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المطبقة داخل المبني، رافقه خلاله الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران واللواء طارق نصير مساعد الوزير و المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

وتابع الوزير منظومة الكاميرات الحرارية التى تقوم بقياس درجات الحرارة للركاب والعاملين إلكترونيا بصالات السفر والوصول.

وصرح وزير الطيران بأن مطار القاهرة شهد انتظاماً في العمل تزامناً مع بداية تطبيق القرار.

مؤكدًا جاهزية المطارات المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الحجر الصحي وغيرها من الجهات العاملة لمتابعة إجراءات سفر ووصول الركاب بما يضمن التزام الجميع بتطبيق كل المعايير والضوابط اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد علي عدم التهاون في تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الطيران لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين .

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بقلم دعاء محمود

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