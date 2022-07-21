وزير الطيران المدني يتفقد استعدادات مطار العلمين الدولي لاستقبال الرحلات

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية بمطار العلمين الدولي، في إطار الاستعدادات لاستقبال المطار للرحلات الداخلية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وأشار منار إلى أن مطار العلمين يعد واحدا من المطارات السياحية المهمة التي تدعم خطة الدولة المصرية في تنمية الساحل الشمالي الغربى لمصر حيث يخدم مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، كما سيسهم في تنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المطار ليتكامل مع خطة التنمية الشاملة وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمنطقة العلمين الجديدة التي، تعد من المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية حالياً.

وخلال جولته تفقد وزير الطيران صالتي السفر والوصول الدولي والمحلي وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب ومهبط الطائرات والتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين.

جدير بالذكر أن مطار العلمين يشهد أعمال تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية إلى 400 راكب /ساعة.

كما يجري حاليا تطوير الحقل الجوي ليستوعب 45 طائرة وتم الانتهاء من توسعة الممر الحالي ليستوعب الطائرات الكبيرة وإنشاء ممر جديد بطول 4 كيلو مترات وعرض 45 مترا وإنارة الممرات بمنظومة جديدة وربطها ببرج المراقبة الجوية.

وجار استكمال إنشاء قرية للبضائع ومحطة للخدمات الأرضية وتموين الوقود بسعة 3 ملايين متر مكعب ومحطة للكهرباء ويستوعب بارك المطار حاليا 400 سيارة و150 أوتوبيسا.

رافق الوزير في جولته الطيار أحمد الزهوي مدير مطار العلمين.