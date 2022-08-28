وزير الطيران المدني يتدخل لحل أزمة راكب تعرضت حقيبته للتلف بمطار القاهرة

تدخل الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، لحل أزمة راكب تعرضت حقيبته إلى التلف بعد وصوله مطار القاهرة على متن رحلة مصر للطيران.

وتقدم الوزير بالاعتذار للراكب وذلك في اتصال هاتفي معه، كما أصدر أوامر للمسئولين بشركة مصر للطيران بأن يقوموا بتعويض الراكب عما حدث مادياََ ومعنوياََ.

وكان راكبا مصريا يدعي الدكتور أحمد المحلاوي، كتب على صفحته الشخصية بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي، إنه عقب وصوله مطار القاهرة الدولي أمس، على رحلة شركة مصر للطيران وبعد وصوله إلى المطار اتجه لاستلام حقيبة السفر الخاصة به من على سير الحقائب والأمتعة، حيث وجدها تالفة تماماََ هي وكل محتوياتها.

وأضاف أنه على الفور توجه إلى موظف خدمة الأمتعة بالمطار التابع لشركة مصر للطيران وأجري محضراََ بالواقعة لإثبات الحالة التي كانت عليها الحقيبة كما تقدم أيضا بشكوى لإدارة مطار القاهرة الدولي، ثم بعد مغادرته للمطار فوجئ بمكالمة من الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، والذى قدم له الاعتذار عما حدث لحقيبة السفر.

وتابع أن وزير الطيران أكد خلال المكالمة، أنه أمر المسئولين بشركة مصر للطيران بأن يقوموا بتعويضه عن ما حدث ماديا ومعنويا، لأن هدف وزارة الطيران وشركة مصر للطيران فى ضوء اتجاه الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى هو رضاء وسعادة العملاء وتقديم خدمة بأعلى مستويات الجودة العالمية للمواطن المصرى.

وأكد الراكب أن مسئولى شركة مصر للطيران تواصلوا معه بالفعل وقدموا له الاعتذار عما حدث وأن الشركة ستعوضه بأى تعويض يرضيه ماديا ومعنويا.

وأعرب عن مدى سعادته، بهذا التصرف المفاجئ الذى حدث معه، وأنه يثبت بأن القيادة السياسية لمصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تختلف عن أى عصور مضت وترفع شعار المواطن المصرى أولا وأبدا ودائما.