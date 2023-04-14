وزير الطيران المدني يبحث مع وفد «جايكا» مشروعات التطوير بمطارى الغردقة و برج العرب

التقى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، مع وكاتو كين مدير مكتب هيئة التعاون الدولى اليابانى «جايكا» بالقاهرة والوفد المرافق له بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات لبحث ودراسة مشروعات التطوير فى عدد من المطارات المصرية .

يأتى هذا اللقاء في إطار توجهيات القيادة السياسية بتطوير قطاع الطيران المدنى والمطارات المصرية بما يتماشى مع زيادة حركة الركاب والسفر .

وفى بداية الاجتماع رحب وزير الطيران بوكاتو كين مؤكدا على تميز علاقات التعاون بين الوزارة وهيئة “الجايكا” علي جميع الأصعدة وخصوصا في مجال الطيران المدني والتى تعتبر نموذجًا تطبيقيًا لعلاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، وتعزيزا لجهود التنمية في مصر.

وتناول الاجتماع العديد من المشروعات المستقبلية فى قطاع الطيران المدنى حيث تم استعراض رؤية الشركة المصرية للمطارات بشأن تطوير مطار الغردقة الدولي وزيادة طاقته الاستيعابية، بالإضافة إلي إنشاء مبنى ركاب جديد وتزويده بأحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال المطارات لتقديم أفضل الخدمات للسائحين المترددين على المطار وكذلك الزيادة المتنامية فى حركة الركاب المتوقعة كونه من أهم المطارات السياحية المصرية.

بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات مشروع مبنى الركاب رقم 2 بمطار برج العرب كأول مبنى «صديق للبيئة» وتقديم كافة التسهيلات لإنهاء المشروع في التوقيتات المحددة بالتزامن مع قرب افتتاحه، ويأتى ذلك ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة الطيران المدنى من أجل تطوير وتحديث المطارات المصرية لتضاهي أكبر المطارات العالمية ولجعل تجربة السفر بالنسبة للراكب أكثر سهولة ويسرا .

من جانبه، أعرب “كين” عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدا تطلع الهيئة لمزيد من التعاون المشترك و أنهم على أتم الاستعداد لدراسة المشروعات المطروحة مع مواصله تقديم كافة سبل الدعم من أجل خدمة قطاع الطيران المدني المصرى .