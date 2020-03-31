وزير الطيران المدني يبحث أوضاع الشركات المصرية الخاصة

عقد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، اجتماعاً موسعاً مع عدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية.

جاء ذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والمهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة وعدد من الجهات المعنية.

وتضمن الاجتماع بحث ومناقشة أوضاع شركات الطيران الخاصة وتداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها علي قطاع الطيران الخاص في ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلي مصر.

واطلع الوزير علي أهم التحديات التي تواجه شركات الطيران الخاصة في ظل توقف الحركة الجوية، كما استمع إلي بعض الآراء و المقترحات حول مواجهة الأزمة الحالية.

كما ناشد رؤساء الشركات وزير الطيران بالتدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتهم للتغلب علي هذه الأزمة.

ومن جانبه أكد وزير الطيران، أن الدولة المصرية تمر حالياً بفترة صعبة تستوجب علينا جميعاً التعاون من أجل عبور تلك المحنة الحالية، مضيفاً أن الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد انعكست بصورة كبيرة علي قطاع الطيران المدنى.

واشار إلى أن الوزارة تسعي دائماَ لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بشركات الطيران الخاصة، مؤكداً أنه سيتم عقد لقاءات واجتماعات دورية لمناقشة المستجدات ومتابعة الموقف أولاً بأول مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية.

ووجه منار بتشكيل لجنة من كافة الأطراف للوقوف علي أخر التطورات ودراسة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران المصرية الخاصة من أجل مجابهة هذه المحنة التي تشهدها كافة قطاعات الدولة .