نقل وملاحة

وزير الطيران المدني يبحث أوجه التعاون مع الهيئة القومية للبريد

تم خلال الاجتماع مناقشة سُبل التعاون في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين
دعاء محمود 12:16 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22 12:16 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

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استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني بمقر الوزارة الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد لبحث سبل التعاون المشترك في مختلف مجالات الخدمات البريدية التى يوفرها قطاع الطيران لخدمة حركة البريد والشحن والخدمات اللوجستية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سُبل التعاون في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية في ظل اتجاه الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي في كافة المجالات.

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وفى بداية اللقاء رحب الطيار محمد منار بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، مؤكدا أن وزارة الطيران المدني تعمل على تقديم كافة التسهيلات لتقديم الخدمات البريدية المتطورة التي تقدمها الهيئة القومية للبريد بصورة متميزة وبالجودة المطلوبة، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي ساهم في تقديم مختلف الخدمات البريدية بصورة أشمل وأسرع.

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ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا اللقاء يهدف لبحث فرص التعاون المشترك بين البريد المصري ووزارة الطيران المدني بما يسهم في تقديم خدمات البريد المصري حول العالم بجودة عالية وأسعار تنافسية وبما يضمن تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة ومختلفة للمواطنين، موضحا حرص البريد المصري على فتح آفاق جديدة للتعاون مع وزارة الطيران المدني بما يتيح تعظيم استثمارات البريد المصري وتحقيق أقصى استفادة منها.

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بقلم دعاء محمود

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