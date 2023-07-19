وزير الطيران المدني: جار تنفيذ مشروعات تنموية لتطوير الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية

قال الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، إنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مختلف مجالات قطاع الطيران المدنى، والتى تستهدف التوسع فى تطوير الخدمات والمرافق، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، وتوسيع شبكة الخطوط الجوية لشركة مصر للطيران، وتحديث أسطولها الجوى، وفتح نقاط جديدة إلى العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: نعمل على الاستحواذ على حصة أكبر من حركة السفر من وإلى جمهورية مصر العربية، والتى تهدف إلى تعظيم العائدات، والمساهمة فى تنمية موارد الدولة المصرية، وتحويل قطاع الطيران المصرى إلى محور لجذب قطاعَي السياحة و الاستثمار.