نقل وملاحة

وزير الطيران المدنى يتفقد مطار الغردقة الدولى

على هامش افتتاح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم لفرع الأسواق الحرة الجديد لشركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة بالممشي السياحي لمدينة الغردقة. قام وزير الطيران بجولة تفقدية لمطار الغردقة لمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات…

دعاء محمود 12:13 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 12:13 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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على هامش افتتاح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم لفرع الأسواق الحرة الجديد لشركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة بالممشي السياحي لمدينة الغردقة.

قام وزير الطيران بجولة تفقدية لمطار الغردقة لمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للركاب، فضلاً عن التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستعدادات المطار خلال الموسم الشتوي الحالى.

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رافق الوزير خلال الجولة باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ورضا متولى رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للسياحة والأسواق الحرة، واللواء مراد محمد مدير المطار.

وتضمنت الجولة قيام الوزير بتفقد صالات السفر والوصول والأسواق الحرة بالمطار، ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية بصالات السفر والوصول،ومنظومة الكاميرات الحرارية، وكذا إجراءات التأمين بالمطار.

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وخلال الجولة التقي الطيار محمد منار بعدد من المسافرين واستمع لارائهم حول مستوي الخدمة المقدمة لهم خلال مراحل السفر المختلفة واثني على التعاون المثمر والتنسيق الفعال بين جميع الجهات العاملة بالمطار ،وكذا الالتزام التام بكل إجراءات السلامة الوقائية المتبعة بالمطار.

كما حث الوزير جميع العاملين فى المطار على بذل مزيد من الجهد والتفانى فى العمل وتوفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين بما يليق بمكانة مدينة الغردقة كونها من المقاصد السياحية الهامة التى يفضلها كثير من السائحين من مختلف أنحاء العالم.

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بقلم دعاء محمود

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