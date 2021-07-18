وزير الطيران المدنى يتفقد مبني الركاب «2» و«3» بمطار القاهرة

فى إطار استعدادات المطارات المصرية لاستقبال موسم عيد الأضحى و الإجازات الصيفية، قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بزيارة تفقدية لمبني الركاب رقمى ٢ و ٣ بمطار القاهرة الدولي ومركز العمليات المتكامل لمصرللطيران "IOCC" لمتابعة حركة السفر والوصول وانتظامية…

فى إطار استعدادات المطارات المصرية لاستقبال موسم عيد الأضحى و الإجازات الصيفية، قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بزيارة تفقدية لمبني الركاب رقمى ٢ و ٣ بمطار القاهرة الدولي ومركز العمليات المتكامل لمصرللطيران “IOCC” لمتابعة حركة السفر والوصول وانتظامية تشغيل الرحلات وذلك في ضوء زيادة الحركة الجوية و كثافة التشغيل التي يشهدها المطار خلال الفترة الحالية.

رافق الوزير خلال الجولة باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام والطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران.

وخلال الجوله تفقد الوزير سير العمل بالمطار وتابع موقف تشغيل الرحلات وتأكد من أنها تسير بشكل طبيعي ومنتظم خاصة تشغيل الرحلات الداخلية والتى تشهد كثافة فى التشغيل هذه الفترة.













كما تفقد كاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب والأسواق الحرة واستراحات رجال الأعمال ومواقف انتظار السيارات، وتأكد خلال الجولة من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المطار خاصة عمليات التعقيم التي تتم بشكل مستمر في صالات السفر والوصول .

وفي ختام الجولة قدم وزير الطيران التهنئة للركاب والعاملين بالمطار بمناسبة عيد الأضحى ، كما أشاد بالتنسيق المستمر والفعال بين جميع الجهات المعنية بالمطار لتذليل كافة العقبات أمام الركاب وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلاً عن تسهيل إجراءات السفر والوصول.

وتوجه بالشكر لجميع العاملين للجهد الكبير الذى يبذلونه فى ظل الظروف الحالية لاستعادة الحركة الجوية إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد صناعة النقل الجوي العالمي كثافة فى التشغيل بعد تخفيف بعض البلاد للقيود المشددة التى اتخذتها لمواجهة الفيروس خاصة بعد توفير لقاحات فيروس كورونا.