وزير الطيران المدنى فى زيارة ميدانية للهيئة العامة للأرصاد الجوية (صور)

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، برفقة نائبه الطيار منتصر مناع، بزيارة الهيئة المصرية العامة للأرصاد الجوية، خاصة في ظل ما تقوم به من دور حيوى ومهم لتوفير المعلومات وتنبؤات الأحوال الجوية، خلال الموسم الشتوي الحالى، وكان فى استقبالهما الدكتور هشام طاحون رئيس الهيئة.

يأتي ذلك فى إطار الزيارات الميدانية المهمة التى بدأها وزير الطيران المدنى لمتابعة سير العمل، والوقوف على آخر المستجدات بمختلف الهيئات والشركات التابعة للوزارة.

وخلال الزيارة استمع وزير الطيران لشرح تفصيلى عن الوضع الحالى لمختلف النشاطات والخدمات التى تقدمها الهيئة فى مجال رصد الظواهر المناخية وتقلبات الطقس والإنذارات والتنبؤات المبكرة بالأمطار والسيول وطرق مواجهتها، واطلع على خطة التطوير المستقبلية للهيئة من حيث الأجهزة والمعدات التى تضاهى مستويات الرصد العالمية.

من جانبه، قام “طاحون” بتقديم خطة الهيئة، والاستعداد المسبق لمواجهة الأزمات والكوارث المناخية المختلفة، مشيراً إلى أن الهيئة استحدثت أفضل المعدات والأجهزة في مجال رصد التنبؤات الجوية قبل حدوثها.

كما تفقد الوزير ونائبه الإدارات والأقسام المختلفة بمقر الهيئة والمعامل الخاصة بتحليل البيانات التى تتعلق بالطقس اليومى وتحليلها لإصدار النشرة الجوية اليومية، إضافة إلى الخدمات الجوية المتعلقة بحركة الطيران.

وأكد الوزير للعاملين أن الاهتمام بالعنصر البشرى والارتقاء بمستوى تأهيل وتدريب العاملين هى أولى الأهداف الاستراتيجية التى تحرص عليها وزارة الطيران المدنى.

وتفقد محطة الرصد المركزية المتصلة بمحطات الرصد الجوية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتى تعمل على رصد التنبؤات الجوية وبخاصه قياس كل من درجات الحرارة و الضغط الجوى والرطوبة وكذا سرعة الرياح واتجاهها بالإضافة إلى كميات الأمطار.

ونوه وزير الطيران بضرورة التنسيق الجيد بين غرفة العمليات المركزية بالهيئة وجميع أجهزة الدولة المعنية على مستوى المحافظات وكذا قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء لمتابعة السيول وتجنب حدوث أى أزمات خلال الموسم الشتوى لهذا العام وذلك وفقًا للدور الوطنى الهام المنوط للهيئة العامة للأرصاد الجوية فى الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين وتأمين المنشآت.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حصلت على عدد من الشهادات فى مجالات إدارة الجودة ISO 9001:2015 ، وجودة البيئة ISO 14001:2015، والسلامة والصحة المهنيةISO 45001:2018 ، والتدريب ISO 29990:2010 بما يتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية ( WMO ICAO: ).

يذكر أن الهيئة تضم شبكة كبيرة من محطات الرصد الجوى المتنوعة تصل إلى أكثر من مائة محطة رصد موزعة على أنحاء الجمهورية؛ وتقوم الهيئة بعدة خدمات لمختلف قطاعات الدولة تتمثل فى تنبؤات الطيران، والتنبؤات العامة الجوية اليومية ، وخدمات الأرصاد الجوية للملاحة البحرية ، وخدمات الأرصاد الجوية للقوات المسلحة ، بالإضافة إلى خدماتها في مجال البيئة ومجال الزراعة والرى والموارد المائية ، فضلًا عن خدماتها لمراكز البحوث والتغيرات المناخية.

كما تضم الهيئة مركز القاهرة الإقليمى للتدريب والمعتمد من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذى يقوم بتأهيل وتدريب العاملين فى مجال الأرصاد الجوية على المستوى الاقليمى والفتوى.