نقل وملاحة

وزير الطيران المدنى فى جولة تفقدية مفاجئة بمطار القاهرة الدولى

لمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل
دعاء محمود 11:45 م, السبت, 25 سبتمبر 21 11:45 م, السبت, 25 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قام الطيار محمد منار وزير الطيران بجولة تفقدية مفاجئة لمبنى الركاب (٣) لمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل و كذا الإطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين .

وخلال الجولة، تفقد وزير الطيران صالتى السفر والوصول ومنطقة الأسواق الحرة ومواقف انتظار السيارات، كما اطمأن سيادته على إلتزام جميع الركاب والعاملين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بالمطار.

اقرأ أيضا  «السكة الحديد» تدرس وضع موازين بالمحطات لتحصيل رسوم «كراتين» الركاب

وأطلع الوزير على الاجراءات الأمنية المطبقة مشيداً بالتعاون المثمر والتنسيق الفعال مع وزارة الداخلية والجمارك وجميع الجهات المعنية داخل المطار من أجل تعزيز أمن وسلامة الركاب وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.

كما وجه وزير الطيران الشكر والتقدير لجميع العاملين بمطار القاهرة الدولى مشيداً بدورهم المشرف وتفانيهم فى أداء عملهم بإخلاص خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا  الفريق أسامة ربيع: عملية التوسيع بمجرى قناة السويس ستنتهي قبل موعدها

وحث الوزير العاملين على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل بجد وإتقان وتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لجميع المسافرين بالشكل المشرف الذى يليق بمكانة واسم جمهورية مصر العربية أمام دول العالم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء يتفقد أعمال القطار الكهربائى الخفيف ويستقل قطار اختبارات بين هليوبوليس الجديدة وبدر

صفية حمدي 4:36 م, السبت, 25 سبتمبر 21

المنظمة البحرية الدولية IMO ومنظمة العمل الدولية ILO تصدران بيانًا بشأن البحارة

السيد فؤاد 1:23 م, السبت, 25 سبتمبر 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 25-9-2021

مدحت إسماعيل 12:10 ص, السبت, 25 سبتمبر 21

سفينة تابعة لإيفر جرين تعد الأكبر من نوعها تعبر قناة السويس خلال سبتمبر الجاري

السيد فؤاد 3:05 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

محمد منار: نحرص على تطبيق مفهوم الجودة الشاملة بكل أنشطة «مصر للطيران»

دعاء محمود 1:32 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21

إسماعيل عبد الغفار: نسعى لرفع التصنيف الدولي لأكاديمية النقل البحري وإضافة تخصصات جديدة

أماني العزازي 1:14 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21