وزير الطيران: الدولة تحرص على دعم القارة الأفريقية

دعاء محمود قال شريف فتحي وزير الطيران، إن مصر للطيران لديها تاريخ طويل في صناعة الطيران المدني، موضحا أن مصر تمتلك حاليا 19 مطارا وجار إنشاء 4 جديدة، مشير إلى أن الشركة تقوم حاليا بتحديث أسطولها فمن المقرر جلب 45 طائرة جديدة. ولفت إلى أن هناك 10 شركات طيران خاصة تعمل فى مصر تمتلك

دعاء محمود

قال شريف فتحي وزير الطيران، إن مصر للطيران لديها تاريخ طويل في صناعة الطيران المدني، موضحا أن مصر تمتلك حاليا 19 مطارا وجار إنشاء 4 جديدة، مشير إلى أن الشركة تقوم حاليا بتحديث أسطولها فمن المقرر جلب 45 طائرة جديدة.



ولفت إلى أن هناك 10 شركات طيران خاصة تعمل فى مصر تمتلك نحو 35 طائرة، مضيفا أن هناك أهمية للدور المحورى الذى تلعبه مصر على الساحة الأفريقية في مجال الطيران المدني والعلاقات الوثيقة التي تجمعها بأشقائها الأفارقة وحرصها الدائم على مد جسور التعاون والترابط معهم، كما أكد حرص القيادة السياسية على دعم القارة فى كل المجالات وتكثيف الاستثمارات المشتركة مع أفريقيا.

من جانبه أوضح المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري ورئيس منظمة الطيران المدني الأفريقي “أفكاك”، أن المنظمة تؤدي دورا محوريا نحو تنظيم حركة الطيران داخل القارة وتعمل في إطار من التعاون بين أعضائها على تذليل العقبات التي تواجه الطيران المدني، كما تعمل على رفع كفاءة القطاع في إطار من الالتزام بالتشريعات الملزمة والتنسيق مع المنظمات المناظرة في القارات المختلفة لتحقيق الانسجام في الحركة.

وكان شريف فتحي وزير الطيران المدني قد افتتح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا والمقام بالقاهرة في الفترة من 18-20 مارس 2018، بحضور المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري ورئيس منظمة الطيران المدني الأفريقي “أفكاك” وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ومحمد رحمة المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO لمنطقة الشرق الأوسط والطيار إلياس صادق رئيس الأكاديمية المصرية للطيران والمهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والطيار عبد الهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب وقيادات من قطاع الطيران المدني وممثلي كبرى الشركات العالمية المصنعة للطائرات ومحركاتها وأجزائها وممثلي شركات الطيران الأفريقية وموردي قطع الغيار ومقدمي أنشطة التدريب وغيرها من الخدمات.

وعقب الجلسة الافتتاحية قام وزير الطيران المدني بجولة فى ساحة المعرض تفقد خلالها أجنحة الشركات العارضة وعلى رأسها الجناح المتميز للشركة القابضة مصر للطيران وشركاتها التابعة.

وشهدت فاعليات المؤتمر لقاءات ثنائية خلال المعرض جاءت بنتائج إيجابية حيث تم توقيع اتفاقية بين شركة مصر للطيران للصيانة وشركة الخطوط الجوية الكينية تقوم بموجبها مصر للطيران للصيانة بتقديم خدمات الصيانة لطائرات الخطوط الكينية بالقاهرة، وشهد توقيع الاتفاقية شريف فتحي وقيادات القطاع وذلك أثناء تفقدهم جناح مصر للطيران بالمعرض.