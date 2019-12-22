وزير الطيران الجديد: هدفى الأول النهوض بالقطاع وتحقيق ما يصب فى مصلحة العاملين

أنا ابن من أبناء هذا القطاع، وسأظل دائماً فى خدمته من أى موقع أتواجد فيه

وجه الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، رسالة للعاملين بمنظومة الطيران، مؤكدًا فيها أن هدفه الأول هو النهوض بالقطاع، واستمرار تقدمه.

وقال الوزير: أنا ابن من أبناء هذا القطاع، وسأظل دائماً فى خدمته من أى موقع أتواجد فيه أو أكلف بالعمل به، هكذا تعلمنا من الأجيال السابقة التى قدمت الكثير من أجل الارتقاء بهذا القطاع.

كما تقدم بالشكر والتقدير إلى الفريق يونس المصرى على ما قدمه من جهد كبير خلال توليه حقيبة الطيران المدنى، وأكد أن جميع العاملين يقدرون ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية التى تعكس مدى إخلاصكم وحرصكم على الارتقاء بهذا المرفق الحيوي المهام.

وتابع الوزير في رسالته أنه يدعو الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن جموع العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة، وأن أكون على قدر الثقة الكبيرة التى منحتها لى القيادة السياسية، وأدعوكم أن نعمل معًا بكل تفانٍ وإخلاص لنستطيع أن نمضى قدماً فى ما نتمناه ونود تحقيقه من تقدم وبناء.

ولفت إلى أنه لن يتوانى لحظة واحدة عن تحقيق كل ما يصب فى مصلحة العمل والعاملين، ويحقق لهم الاستقرار المنشود، وأن وزارة الطيران المدنى لن تدخر جهداً لمواصلة خطط التطوير والتحديث فى مختلف المجالات وتحقيق أعلى معدلات النمو والإنتاج، والسعى نحو توفير بيئة عمل إيجابية تعمل على تحقيق رؤيتنا المستقبلية للنهوض بهذا القطاع ليحظى بمكانة متقدمة على المستوى الإقليمى والدولى.

كما أود أن أؤكد لأبناء القطاع أن مستشفى مصر للطيران سيظل ملكاً لجميع العاملين، وسيستمر فى تقديم كل خدماتها العلاجية لجميع أبناء منظومة الطيران المدنى، مع استمرار العمل على تطويرها وتحديثها للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم.

وأشار إلى أنه لن يتم المساس بأى مكتسبات للعاملين أو بأى حق من حقوقهم.

وفي نهاية الرسالة تقدم الوزير بأرق التهاني بمناسبة قرب حلول السنة الميلادية الجديدة وأعياد الميلاد المجيدة، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على مصر بالرخاء والازدهار والسلام.