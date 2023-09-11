وزير الطيران: الانتهاء من مبني الركاب الجديد في برج العرب بداية 2024

قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب مع بداية العام المقبل 2024، ليكون أول مطار صديق للبيئة في مصر.

وأضاف وزير الطيران المدني في تصريحات صحفية له، أن الشركة القابضة للمطارات تعمل حاليا على الإنتهاء من مبنى الركاب الجديد.

ويضم المبني 40 كاونتراً لإنهاء إجراءات السفر، و16 كاونتراً للجوازات، فضلاً عن وجود مساحات بالمبنى تعتمد على الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED بما يسهم فى توفير استهلاك الطاقة والحد من التلوث.

جاء ذلك على هامش الجلسة التشاورية المنعقدة بشأن إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة في مطار الغردقة الدولي.