وزير الطيران : استئناف الحركة في جميع المطارات المصرية أول يوليو

أعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى عقد بحضور وزيري السياحة خالد العناني والإعلام أسامة هيكل عن عودة الحركة الجوية وبصورة تدريجية مع عدد من الدول، مقدمًا الشكر للقيادة السياسة لدعمها لقطاع الطيران.

وأعلن منار، عن ضوابط تشغيل الأنشطة فى المطارات، مشددًا على التزام الركاب بتوقيع إقرار فى مطار المغادرة.

يشار إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرر تعليق حركة الطيران بكل المطارات المصرية من ظهر الخميس 19 مارس.

وأكد أن ذلك الإجراء يأتي في إطار متابعة تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية، وامتدادا للخطوات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة، ومنها تعليق الدراسة.

وأضاف أن المجموعة الوزارية تجتمع يوميا لتقدير الأزمة على مستوى العالم وتداعياتها محليا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية في هذه المرحلة، تتطلب عددا آخر من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء.

ولفت إلى أن تلك الإجراءات، ومنها تعليق حركة الطيران، اتخذت بعد دراسة، ويقصد بها الوقاية من انتشار المرض.