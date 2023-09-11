وزير الطيران: إنشاء مبنى ركاب 4 بمطار القاهرة الدولي قيد الدراسة

قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن إنشاء مبنى ركاب 4 في مطار القاهرة، مازال قيد الدراسة ولم تنته الشركة القابضة للمطارات منها بعد.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمدينة الغردقة، أن الشركة القابضة للمطارات قادرة على توفير التسهيلات والتمويلات اللازمة لجميع تطويرات المشروعات بالتعاون مع الشركاء.

وكانت قد انطلقت منذ قليل، فعاليات جلسة الاستماع والتشاور الجماهيري بعنوان دراسة الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبني ركاب صديق للبيئة، والتى تنظمها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة البيئة.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى، وممثل عن وزارة البيئة، إضافة إلى وفد من الكنيسة والأزهر بالمحافظة.