وزير الطيران : أنهينا التكدس و الزحام بمطار القاهرة

دعاء محمود: أكد وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى، أن الوزارة نجحت فى حل مشكلة التكدس والزحام بمطار القاهرة الدولى في فترات الذروة الصباحية والمسائية، والتي قطعت الوزارة فيها خطوات مهمة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بدءا من زيادة أعداد أفراد الأمن الخارجي والسيطرة علي حركة ال

دعاء محمود:

أكد وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى، أن الوزارة نجحت فى حل مشكلة التكدس والزحام بمطار القاهرة الدولى في فترات الذروة الصباحية والمسائية، والتي قطعت الوزارة فيها خطوات مهمة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بدءا من زيادة أعداد أفراد الأمن الخارجي والسيطرة علي حركة السيارات وعدم الانتظار أمام مبني الركاب رقم 3 .

وتابع أنه تم تنفيذ التوسعة لكامل ساحات الانتظار وتحديد محاور التحرك لاستيعاب كل الكثافات المرورية أمام صالات السفر والوصول، بالإضافة إلي زيادة أعداد ضباط الجوازات لسيولة الحركة داخل صالات السفر والوصول.

وأضاف أنه تم تجهيز صالة استضافة مستقبلي الركاب وذويهم بمبنى ركاب رقم (2) وتزويد تلك المساحات بأماكن الانتظار ووسائل ترفيهية وشاشات عرض الرحلات، ويتم السماح لهم بالدخول بهدف التسهيل عليهم، وللحد من الزحام أمام صالات السفر والوصول، ومن المنتظر أن تعمم الفكرة حال نجاحهاعلى باقى المطارات المصرية.

وأكد أنه سيتم تشغيل المول التجارى ليصبح صالة مستقبلين لصالة الوصول رقم (3) إعادة دراسة منطقة المهبط بجوار قرية البضائع وإعادة دراسة مسارات الطرق الخارجية واللافتات الإرشادية و ربط مبنى الركاب رقم (2) بالجراج المتعدد الطوابق .

وأوضح أن مشروع تطوير مبنى الركاب رقم (1) صالة (1) ليتواكب المبنى مع أحدث المطارات العالمية ورفع مستوى الخدمة باســـتبدال صالة الوصول رقم (1) بمنظومة متكاملة لنظام مناولة الحقائب والأمتعة تكون خاصة بعمليات السفر. وتكون منظومة الفحص الأمنى مزودة بأجهزة التصوير المقطعى والتى تحقق أعلى مستويات تأمين الحقائب والأمتعة وتزويد منطقة السفر بالبوابات البيومترية (الخاصة بالموظفين)، مع العمل على تشغيل المول التجارى ليصبح صالة مستقبلين لصالة الوصول رقم (3) بمبنى الركاب رقم (1) لتقليل التكدس وللاستخدم الأمثل لمبنى الأيرمول مع عمل كل التعديلات اللازمة .

وأشار إلي أنه من الضرورى تحديث منظومة السيور والكشف عن الحقائب بمبنى الركاب (3) ليتواكب مع أحدث النظم العالمية ، وتحسين منطقة الترانزيت بإضافة مشاية كهربائية، لتحسين خدمة الركاب و سيتم ربط الجراج متعدد الطوابق بمبنى الركاب رقم (2) عن طريق كوبرى وتحويل الطريق لمدخل صالة الوصول مع إجراء بعض التعديلات على الطرق المحيطة .