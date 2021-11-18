وزير الطاقة الهندي: أسعار البترول الحالية تصب بمصلحة الجميع منتجين ومستهلكين

يرى وزير الطاقة الهندى أن أسعار البترول الحالية تجعل بلاده تستهدف إنتاج 50% من الوقود من الطاقة المتجددة غير البترول بحلول 2030.

أكد هارديب سينج بوري وزير الطاقة الهندي في لقاء مع شبكة CNBC عربية إن أسعار البترول الحالية منطقية وتصب في مصلحة الدول المستهلكة والدول المنتجة على حد سواء فإذا ارتفعت الأسعار بشكل غير واقعي سيكون هناك تضخم بأسعار الوقود وتتفق معه وكالة الطاقة الدولية التى أعلنت بأحدث تقرير شهري لها إن الطلب والعرض بسوق النفط يقترب من التوازن حاليا حيث تتباين الأسعار حول 79 دولارا لبرميل خام تكساس الأمريكى و81 دولارا لبرميل مزيج برنت القياسى العالمى.

وبين بوري أن أسعار البترول الحالية تجعل بلاده تستهدف إنتاج 50% من الوقود من الطاقة المتجددة غير البترول بحلول 2030.

ويتوقع بوري أن الهند ستصل إلى صافي إنبعاثات صفرية بحلول عام 2070 مع تقليص استخدام البترول وتكثيف استخدام الطاقة المتجددة.

حقول بترول

ومن المتوقع تزايد إمدادات النفط العالمية حيث تواصل منظمة أوبك + وحلفاؤها إلغاء التخفيضات وعودة الطلب على وقود الطيران.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية نموا في الإمدادات الأميركية حتى نهاية العام الجاري، وبالإمدادات العالمية بجوالى 1.5 مليون برميل يوميا.

ارتفاع أسعار البترول مع تزايد الطلب العالمى

وأشارت توقعات الوكالة أيضا إلى نمو الطلب العالمي على النفط 5.5 و3.3 مليون برميل يوميا في 2021 و2022 على التوالى.

وترى وكالة الطاقة الدولية إن انتعاش سوق البترول قد يتراجع مع زيادة المعروض العالمي، لا سيما في الولايات المتحدة.

وكانت أسعار البترول سجلت فى شهر أكتوبر الماضى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات حيث تجاوزت 86 دولارا للبرميل. مخزونات النفط الامريكى تراجعت الاسبوع الماضى

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير الإنتاج.

وتراجعت أسعار البترول بالعقود الآجلة لخام برنت بعد صدور البيانات الأميركية بأكثر من 1% لتتداول عند 81.5 دولار للبرميل..

وانخفضت أيضًا أسعار النفط بالعقود الآجلة لخام غرب تكساس بأكثر من 1.5% لتتداول قرب مستويات 79.4 دولار للبرميل.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن هناك أدلة متزايدة على سلوك يضر بمصالح المستهلكين تمارسه شركات النفط والغاز فى العالم.

وطلب بايدن من لجنة التجارة الاتحادية بذل أقصى الجهود لكشف أي معلومات حول السلوك المخالف لقواعد التنافسية أو “غير القانوني”.

ويأتي تصريح بايدن في ظل معدلات تضخم مرتفعة تشهدها الولايات المتحدة الأميركية لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 30 عامًا.