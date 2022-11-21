وزير الطاقة السعودي ينفي اتجاه منتجي «أوبك+» لزيادة الإنتاج

نفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان “بشكلٍ قاطع” التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي “أوبك+” الآخرين حاليًّا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا، الأمر الذي أدّى لاستعادة سعر الخام جزءًا من مكاسبه التي خسرها منتصف اليوم.

وأضاف الأمير عبد العزيز، في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أنه “من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك+ لا يناقش أية قرارات قبل اجتماعاته، علمًا بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًّا من قِبل أوبك+ سيستمر حتى نهاية عام 2023، وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل”.

تصريحات وزير الطاقة السعودي

عقب تصريح وزير الطاقة السعودي، عوّضت أسعار النفط معظم الخسائر التي طالتها اليوم، ليتداول خام برنت عند 86.71 دولار للبرميل، منخفضًا بنسبة 1%، بعد أن كان قد انخفض إلى 82.32 دولار للبرميل عند الساعة 4:20 مساء بتوقيت غرينتش.

كان سعر خام برنت القياسي قد تراجع بنحو 6%، اليوم الاثنين، بتأثير من تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت فيه أن تحالف “أوبك+” يدرس زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا، قبل الحظر الأوروبي المزمع على شراء النفط الروسي في 5 ديسمبر.

من المقرر أن يجتمع تحالف “أوبك+” الذي يضم 23 دولة، بقيادة السعودية وروسيا، في الرابع من ديسمبر. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مقابلة مع بلومبرغ مؤخرًا، إن أعضاء “أوبك+” ينظرون إلى حال الاقتصاد العالمي ويرون الكثير من “الشكوك”، ونوّه بأن التحالف سيظل “حذرًا” بشأن إنتاج النفط.