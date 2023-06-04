وزير الطاقة السعودي يعلن تنفيذ خفض إضافي في إنتاج النفط الخام

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأحد، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتنفيذ خفض طوعي إضافي في إنتاجها من النفط الخام.

وبحسب البيانات الصادرة عن الطاقة السعودية، فإن هذه

الخطوة تأتي ضمن جهود السعودية كواحدة من أبرز البلدان الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لتحقيق استقرار أسواق النفط.

خفض إنتاج النفط

وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن الخفض الطوعي سيكون بمقدار مليون برميل يوميًا، وسيبدأ تنفيذه ابتداءً من شهر يوليو ، ولمدة شهر قابلة للتمديد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء منظمة أوبك وشركائهم في تكتل أوبك+، الذي يضم الدول المنتجة للنفط بقيادة روسيا.

ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي تعبيرًا عن التزام السعودية بتحقيق استقرار أسواق النفط وتوازن العرض والطلب، وهو يعكس الدور المهم الذي تلعبه المملكة كواحدة من أكبر منتجي النفط في العالم.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الخفض الطوعي في دعم أسعار النفط وتقليص التخمة في المعروض العالمي.

وصرح مصدر في أوبك+، أنه سيتم ضبط مستوى الإنتاج عند 40.46 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024

كما ستخفض أوبك الإنتاج لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الحالي.